Без света останутся сотни домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону с 21 по 24 декабря 2020: где и когда. Рассказываем, какие дома останутся без электричества на следующей неделе.

КОНКРЕТНО

21 декабря

С 9.00 до 17.00

ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Богачева 41-67; пер. Буковый 2-й 1-7, 2-12; ул. Кузнечная 97-157, 126-164; ул. Судостроительная 33-41, 52-56; ул. Портовая 458, 480; ул. 26-го Июня 91-113, 82-114; ул. Брестская 34-48; ул. Печорская 51-109, 56-90; пер. Туапсинский 11-29, 22-36; пер. Керченский 1-11, 2-14; ул. Днепропетровская 33-69, 10-24; пер. Астраханский 1-33, 2-32

С 21 по 25 декабря

С 9.00 до 17.00

ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Победы 23-35, 2-46; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Лесозащитная 91-127, 104-144; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. 1-я Грамши 67-91, 78-94; ул. 2-я Грамши 101-125, 128-162; пер. Адлерский 17-41, 20-32; пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Сейнерная 37, 46-58; ул. Войкова 101-105; пер. Аэроклубовский 15-29, 30

22 декабря

С 9.00 до 16.00

ул. 40 Лет Победы 75, 75И, 75/1, 75/2

С 9.00 до 17.00

ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. Книжная 43-123, 159-175, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; ул. А. Блока 43-59, 36-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Красной Звезды 45-65, 54-70; пер. Ударников 47-83, 56-84; пер. Молочный 71-85; ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49; ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 91-119; ул. Молокова 17/53

23 декабря

С 9.00 до 17.00

ул. 40 линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93; просп. 40 лет Победы 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9

24 декабря

С 9.00 до 17.00

ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225, 227; ул. Адыгейская 30; пер. Крепостной 99 ; пл. Свободы 4, 8/1, 12; ул. Закруткина 3-5/7