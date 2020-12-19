Трехлетний мальчик попал в реанимацию после избиения отчимом в Ростове

Мужчина больше месяца истязал ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 37-летний мужчина жестоко избил трехлетнего пасынка. В отношении отчима возбудили уголовное дело, сообщили в управлении следкома по Ростовской области.

По версии следствия, с начала ноября по 15 декабря мужчина систематически избивал малыша. Он бил ребенка руками и ногами по голове и телу. После очередных побоев мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время мужчина задержан. Суд постановил заключить его под стражу.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Истязание» и статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему», — прокомментировали в региональном следкоме.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, в конце ноября в Ростовской области произошел скандал в многодетной семье. После смерти жены мужчина воспитывал трех родных и пять приемных детей. Он избил одну из дочерей ремнем за съеденный бутерброд. «Комсомольская правда-Ростов» разбиралась в этой истории.

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