Ростовчанка лишилась 150 тысяч, поверив лжесотруднику банка

Женщина пыталась защитить свой счет. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростове-на-Дону лжесотрудник банка похитил у женщины 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Ростовчанка рассказала полицейским, что на днях ей позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником банка. По его словам, со счетом женщины проводятся сомнительные операции. Опасаясь за сбережения, она продиктовала собеседнику свои данные. После этого с ее счета списалось 150 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — прокомментировали в пресс-службе.

В полиции напомнили жителям, нельзя передавать личные данные о карте. Служба безопасности банков никогда не будет звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" писала о том, как лжесотрудник банка лишил ростовчанку 370 тысяч рублей.

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