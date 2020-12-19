Водитель легковушки скончался в лобовом столкновении с грузовиком

Водитель «Скании» выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области грузовик врезался в легковушку. Авария произошла 19 декабря около 18 часов на трассе Константиновск — Тацинская.

По предварительным данным, автомобиль «Мерседес» взял на буксир грузовик «Скания». Во время движения водитель иномарки начал притормаживать. Чтобы избежать столкновения с «Мерседесом» водитель «Скании» выехал на «встречку». Здесь грузовик врезался в машину «Киа Спортедж».

Водителя «Киа» с тяжелыми травмами госпитализировали.

— Пострадавший скончался в больнице. Проводится проверка, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, вечером 18 декабря в Шахтах разбился 15-летний водитель мопеда. По предварительным данным, подросток выбрал небезопасную скорость движения. В результате он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия.

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