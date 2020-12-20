«Муж-счастливчик»: Виктория Лопырева показала фигуру в сексуальном купальнике

Поклонники восхитились красотой ростовчанки. Фото: instagram.com/lopyrevavika.

Виктория Лопырева продолжает показывать фанатам свою жизнь на Мальдивах. На этот раз красавица порадовала поклонников фотографией в купальнике.

На фото эффектная блондинка позирует на фоне океана. Виктория решила похвастаться «обновкой» — стильным белым купальником. Однако в глаза больше бросается не наряд, а фигура девушки. Видно, что ростовчанка в отличной форме.

Идеальная фигура Лопыревой не оставила фанатов равнодушными. Они буквально «завалили» девушку комплиментами. Мужчины позавидовали ее мужу: "Фигура у тебя то, что надо! Муж — счастливчик!", "Тяжело вашему мужу, наверное, столько внимания". А многие девушки заметили, что Виктория выглядит хорошо в любой одежде.

- На такой фигуре купальник и за десять рублей будет выглядеть, как за миллион, - написала одна из подписчиц.

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