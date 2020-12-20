Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Еще одного человека пожарным удалось спасти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Гуково в Ростовской области произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось утром 19 декабря на улице Первомайской.

Очевидцы обратились к пожарным около 9 часов. На место выехали шесть спасателей м две единицы техники. Они спасли из горящего дома одного человека. Однако без жертв не обошлось. В пожаре погиб 64-летний мужчина.

— Площадь пожара — 48 квадратных метров. Причина — нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Еще одно происшествие случилось в Ростовской области вечером 19 декабря. На трассе Константиновск - Тацинская грузовик "лоб в лоб" столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, "Сканию" тянул на буксире автомобиль "Мерседес". Водитель "Мерседеса" начал притормаживать. Чтобы избежать столкновения, водитель "Скании" выехал на встречную полосу. В результате грузовик влетел в машину "Киа". Водитель легковушки скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель легковушки скончался в лобовом столкновении с грузовиком

Мужчина за рулем «Скании» выехал на встречную полосу. (Подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!