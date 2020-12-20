Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 46 городах и районах Ростовской области. Данные опубликованы на сайте донского правительства.

Лидером по числу заболевших снова стал Ростов-на-Дону. Здесь за сутки ковидом заразились 159 жителей. 16 случаев заболевания подтвердились в Батайске, 14 — в Азовском районе, 13 — в Таганроге, 12 – в Волгодонске. По десять человек заболели в Новочеркасске и трех районах: Сальском, Цимлянском и Чертковском.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковидом заразились еще 390 человек. Общее число инфицированных достигло 47 396 человек.

Случаи заражения выявили также в следующих городах и районах:

Матвеево-Курганском, Неклиновском районах (по девять), Шахтах, Целинском районе (по восемь), Заветинском, Миллеровском районах (по семь), Каменске-Шахтинском, Аксайском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Красносулинском, Морозовском, Тарасовском районах (по шесть), Октябрьском районе (пять), Донецке (четыре), Гукове, Звереве, Боковском, Родионово-Несветайском районах (по три), Азове, Багаевском, Верхнедонском, Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском, Песчанокопском районах (по два), Новошахтинске, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Милютинском, Пролетарском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах (по одному).

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