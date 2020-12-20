Есть погибший: легковушки столкнулись и съехали в кювет в Ростовской области

По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Красносулинском районе один человек погиб при столкновении двух легковушек. Авария произошла около 10 часов 20 декабря на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в попутную иномарку «Ниссан Тиана». После удара обе машины съехали в кювет и лесополосу.

— Водитель «Гранты» скончался на месте происшествия. Проводится проверка, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Ранее на трассе Константиновск - Тацинская произошла авария с грузовиков. Сообщалось, что "Скания" двигалась на буксире "Мерседеса". По дороге "Мерседес" начал тормозить. Чтобы избежать столкновения, водитель "Скании" выехал на "встречку". Грузовик врезался в ехавший по полосе автомобиль "Киа". Водителя легковушки госпитализировали, однако в больнице он скончался.

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