Еще 21 человек скончался от коронавируса в Ростовской области

Кроме ковида у пациентов были хронические заболевания. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области число жертв коронавируса увеличилось на 21 человека. Об этом сообщили в донском правительстве.

От ковида скончались 12 женщин в возрасте от 49 до 88 лет. Жертвами болезни стали девять мужчин от 60 до 94 лет. Сообщается, что все эти люди страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Выздоровели за сутки 279 заболевших. С начала пандемии вылечились от коронавируса 38 118 пациентов.

В стационарах остаются 2 794 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 245 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным на 20 декабря, положительные тесты на ковид получили еще 390 жителей Ростовской области. Новые случаи заражения выявили в 46 городах и районах донского региона. Коэффициент распространения инфекции остается высоким - 1,07.

Общее число заболевших за время пандемии составило 47 396 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 декабря 2020 года: заразились еще 390 дончан

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 20 декабря. (Подробности)