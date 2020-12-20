Новогодний корпоратив 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как встретить праздник с коллегами и не прогадать

Новогодний корпоратив 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новогодний корпоратив 2020-2021 в Ростове-на-Дону: чем порадовать трудившихся весь год ростовчан в конце него.

Перед работодателями в этому году встала тяжелая задача, как организовать веселый корпоратив, но при этом не нарушить правил, установленных Роспотребнадзором. Некоторые даже приняли решение провести праздник в онлайн-формате: поиграть в игры или же, например, устроить спектакль или костюмированную вечеринку.

Другие же все-таки рискнут провести праздник в кафе, но позволить себе это могут только владельцы совсем небольших коллективов. Отметим, что устроить корпоратив в ресторане можно только в отдельно взятом кабинете и в том случае, если на нем будут присутствовать не более шести человек. Кроме того, празднование необходимо будет окончить до 22:00.

Пригласить на корпоратив какую-нибудь звезду вряд ли удастся, но можно заказать онлайн-поздравление.

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