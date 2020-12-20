Один человек погиб, один пострадал в массовом ДТП под Таганрогом

На трассе столкнулись четыре автомобиля. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Неклиновском района произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на трассе Ростов – Таганрог 20 декабря около 13 часов.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Киа Рио» двигался из Ростова в сторону Таганрога. Автомобиль влетел в движущийся впереди «ЗАЗ шанс». От удара «ЗАЗ» отбросило на встречную полосу. Здесь легковушка «лоб в лоб» врезалась в «Киа Соренто». После этого «Киа» с выезжавшим с стороны Мержаново «ВАЗом».

— В результате ДТП водитель «ЗА шанс» скончался на месте происшествия. Его пассажирка пострадала. Женщина находится в тяжелом состоянии, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, донская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды. 20 декабря в Ростовской области ожидаются снег и мокрый снег. Температура составит от нуля до минус пяти градусов. 21 и 22 декабря осадки сохранятся. Кроме того, в некоторых районах столбик термометра упадет до минус 17.

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