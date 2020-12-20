Новогодняя ночь 2020-2021 в ресторанах в Ростове-на-Дону: ростовчане останутся без изысканных ресторанных блюд в этом году

Новогодняя ночь 2020-2021 в ресторанах в Ростове-на-Дону Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодняя ночь 2020-2021 в ресторанах в Ростове-на-Дону: в этом году ростовчане в самую волшебную ночь года не смогут отведать изысканных блюд, которые подаст официант в каком-нибудь ресторане или кафе.

В региональном управлении Роспотребнадзора было принято решение ограничить работу всех городских заведений общепита с 22:00 до 7:00. Именно поэтому ростовчан не будут ждать ни танцы до упаду, ни брызги ароматного сладкого шампанского. Также банкет нельзя будет устроить банкет и в Рождественскую ночь, и даже на Старый новый год.

В этом году ростовчане смогут только прогуляться по украшенному городу даже без возможности где-нибудь погреться, кроме как дома. А также помнить стоит и о масочном режиме в совокупности с социальной дистанцией.

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