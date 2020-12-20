Снежные заносы и морозы до минус 13 прогнозируют в начале недели в Ростовской области

Ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду. Фото: Василий Вахрин

Новая неделя в Ростовской области начнется с морозов и снегопада. Прогноз на 21 декабря сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.

Ночью столбик термометра снизится до минус двух — минус семи градусов. По северу — до минус 17. Днем морозы могут достигать минус трех — минус восьми градусов.

В этот день по области пройдут снег и мокрый снег, местами возможны сильные осадки. На севере и востоке прогнозируют метель, снежные заносы. Ночью и утром некоторые районе накроет туман. На дорогах — гололедица.

— Ветер северо-восточный и восточный. Скорость — 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 12 — 14 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что осадки сохранятся 22 декабря. Из-за метеоусловий осложнится ситуация на дорогах. Донская Госавтоинспекция попросила автомобилистов быть осторожными и воздержаться от дальних поездок.

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