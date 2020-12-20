В Ростовской области лжесотрудник банка украл у мужчины 170 тысяч

Потерпевший поверил мошеннику и продиктовал все личные данные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Мартыновского района стал жертвой мошенников. Лжесотрудник банка похитил у него 170 тысяч рублей, рассказала в донском управлении МВД.

Потерпевший рассказал, что на днях ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший рассказал, что работает в службе безопасности банка. Он сообщил мужчине, что с его счетом проводятся сомнительные операции. Лжесотрудник порекомендовал собеседнику обезопасить счет и совершить несколько действий. Поверив преступнику, мужчина продиктовал ему все данные карты. После этого с его счета списалось 170 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее лжесотрудник банка похитил у ростовчанки 150 тысяч рублей. Женщина также поверила мошеннику и передала ему данные карты.

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