Болельщики поставили ему самую высокую оценку. Фото: ФК "Ростов".

Полузащитник Данила Сухомлинов стал лучшим игроком «Ростова» в матче с ЦСКА. Результаты голосования фанатов опубликовали в донском клубе.

По итогам матча болельщики поставили Сухомлинову самую высокую оценку — 4,1 балла. Второе место разделили Хорен Байрамян и Максим Осипенко, набравшие 3,3 балла. На третьем — Роман Тугарев и Алексей Козлов. Им фанаты поставили 3,2 балла.

Во время матча Данила Сухомлинов вышел на поле вместо Матиаса Норманна. Норвежец получил травму и выбыл из игры. В первом же тайме Сухомлинов едва не забил гол, однако вратарь смог защитить ворота.

Напомним, армейцы обыграли ростовчан со счетом 1:3. Все три гола забил Федор Чалов. Ворота ЦСКА успешно атаковал Алексей Козлов.

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