Девушка поделилась «теплой» фотографией. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Ростовчанка Полина Диброва показала, как выглядит без макияжа. Естественную красоту девушка продемонстрировала в «Инстаграме».

На фото — Полина в спортивном костюме, в распущенными волосами и без украшений. Позирует она на фоне простого домашнего интерьера. Девушка призналась, что ей нравится такая уютная новогодняя обстановка.

— Так мне уютно: рождественские фильмы, мандарины и чай. А еще пижама в клетку и снег за окном, — подписала фото Полина.

Поклонники оценили естественность ростовчанки. Они оставили под постом десятки лестных комментариев. Согласились подписчики и по поводу простых жизненных радостей.

— Тоже обожаю такую атмосферу: уют, тепло и вкусняшки, — написал один из комментаторов.

Полина Диброва родилась в Ростове-на-Дону и какое-то время занималась карьерой модели. Еще в юности она познакомилась с будущим супругом, известным телеведущим Дмитрием Дибровым. Пара поженилась в 2009 году.

АЛЛО!

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