Жуткое кладбище домашних животных обнаружили недалеко от микрорайона Левенцовский

Кладбище домашних животных нашли в Ростове Фото: "КП" Архив

Жуткое зрелище за микрорайоном Левенцовский ужаснуло решивших исследовать окрестности местных жителей.

Когда они вышли в поле, то увидели, что чуть ли не все оно усеяно скелетами различных домашних животных. Больше всего привели в шк даже не истлевшие останки кошек и собак, а то, что там были головы мелкого и крупного рогатого скота. Ужаснувшиеся ростовчане сфотографировали это отвратительное зрелище и затем опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.

Некоторые пользователи оказались совершенно равнодушны к происходящему и заявили, что останки находятся там уже довольно давно. Другие же, наоборот посочувствовали обнаружившим кладбище ростовчанам

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