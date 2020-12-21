В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера на белом "Мицубиси"

Волонтеры ищут пропавшего Виктора Мурашкина. Фото: "Лиза Алерт Юг"

В Ростовской области волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" ищут 66-летнего ростовчанина Виктора Николаевича Мурашкина. Накануне, 20 декабря, днем он выехал из дома на автомобиле Мицубиси Аутлендер белого цвета и до сих пор не вернулся.

Родственников и близких людей насторожило то, что он перестал отвечать на телефонные звонки, а также сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Сейчас они опасаются того, что пропавший попал в беду. Мобильный мужчины отключен по непонятным причинам. Ранее Виктор Мурашкин никогда не исчезал бесследно.

Рост пропавшего Виктора Мурашкина около 165-170 см, он среднего телосложения, волосы седые и короткие, глаза карие. Никаких особых нет.

В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы, черную обувь, а на голове могла быть черная шапка.

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