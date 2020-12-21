Сильный снегопад в Ростове-на-Дону 2020: на дороги донского региона выспали 586 тонн соли и песка

Сильный снегопад в Ростове-на-Дону 21 декабря 2020: на дороги донского региона выспали 586 тонн соли и песка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный снегопад в Ростове-на-Дону 2020: на дороги донского региона высыпали более 586 тонн соли и песка. Водители отмечали плохую видимость на дорогах и гололед утром в понедельник, 21 декабря.

Сейчас специалисты пытаются посыпать дороги песком и солью, чтобы избежать резкого роста ДТП. Только за последние сутки на дорогах региона было задействовано 36 единиц спецтехники.

- Специалисты ведут в круглосуточном режиме дежурство на дорогах. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения,- отметили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителей просят во время непогоды строго соблюдать правила дорожного движения. Донским автомобилистам в снегопад стоит отказаться от резких маневров, не превышать скорость, особенно в условиях плохой видимости, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники вдоль дорог и выездов.

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