Снегопад в Ростове-на-Дону 21 декабря 2020: что происходит на дорогах города

Город сковали пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро 21 декабря встретило ростовчан снегопадом и, как следствие, пробками на дорогах. В связи с непогодой жителям донской столицы пришлось долго добираться до работы из спальных микрорайонов.

Впрочем, несмотря на то, что час-пик уже миновал, дорожная сеть загружена.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», «стоит» Ворошиловский проспект, Нагибина, улица Киргизская, улица 50-летия Ростсельмаша, улица Страны Советов, Шеболдаева и Таганрогская.

Сервис показывает, что в городе пятибалльные пробки. Однако к вечеру, если снегопад не прекратится, пробки могут достигнуть отметки в девять–десять баллов.

Отметим, что, несмотря на снегопад, рейсы в аэропорту Платов выполняются в соответствии с ранее установленным графиком. По данным онлайн-табло, все посадки и регистрации проходят вовремя.

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