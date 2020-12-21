Сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз

Рассказываем, сколько дней сохранятся осадки в Ростове-на-Дону. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону. Рассказываем, какая погода будет в донской столице в ближайшие дни.

По данным ростовского гидрометцентра, 22 и 23 декабря будет облачно с прояснениями. Пройдет снег. Кроме того, ожидается слабая метель. На дорогах — гололедица.

Ночью 22 декабря температура может достигать минус пяти — минус семи градусов, днем — минус три — минус пять. В ночь на 23 декабря столбик термометра упадет до минус семи — девяти градусов. Днем морозы могут достигать минус четырех — минус шести.

Ветер северо-восточный и восточный. Скорость — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду, по югу — до 15 метров в секунду.

По области 23 и 24 декабря также пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможны сильные осадки, метель и снежные заносы.

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