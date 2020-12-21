В Таганроге на дороге сбили женщину

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: Архив КП

Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения привело 46-летнюю жительницу Таганрога на больничную койку. Женщина пострадала во время аварии на Николаевском шоссе.

По предварительной информации, за рулем иномарки "Шевроле Авео" находилась 28-летняя женщина. Она совершила наезд на 46-летнюю горожанку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, хотя всего в нескольких шагах был пешеходный переход. ДТП произошло около 00:10

В результате аварии пешеход получила многочисленные травмы.

- Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь, - рассказали в региональном УГИБДД.

Сейчас по факту аварии сотрудники ведомства проводят проверку.

Напомним, из-за обильного снегопада на дорогах Ростовской области образовался гололед. Автомобилистов просят быть крайне внимательными и строго соблюдать ПДД.

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