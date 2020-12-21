Морозы до минус 20 ударят в Ростовской области

В отдельных районах пройдет сильный снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область пришла настоящая «зимняя» погода с морозами и снегом. Однако в ближайшие дни в донском регионе станет еще холоднее. Прогноз с 21 по 23 декабря опубликовали в ростовском Гидрометцентре.

По ночам столбик термометра будет показывать минус пять — минус десять градусов. При прояснениях — до минус 15, в крайних северных районах — до минус 20. Днем температура воздуха составит минус пять — минус десять градусов. На юге сильных морозов не будет, ожидается до минус одного градуса.

В первой половине недели будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой умеренный снег. В отдельных районах прогнозируют сильные осадки. Кроме того, жителей предупреждают о метели и снежных заносах. Ветер будет сильным, до 11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. По югу — до 15 метров в секунду.

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