Спасатели рассказали рыбакам о правилах ловли на льду

Спасатели рассказали рыбакам о правилах безопасной зимней рыбалки. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Непогода не мешает любителям зимней рыбалки проводить время на донских водоемах. Ростовчане зачастую пренебрегают правилами безопасности, игнорируют их, а потом попадают в экстренные ситуации, спастись из которых удается лишь чудом.

Сейчас спасатели разных подразделения областной поисково-спасательной службы проводят профилактические рейды, которые помогают предотвратить несчастные случаи на воде. Совсем недавно сотрудники каменского подразделения пообщались с любителями подледного лова рыбы.

Специалисты провели профилактические беседы с рыбаками. Они рассказали дончанам о том, как рыбачить зимой и случайно не оказаться в ледяной ловушке. Инспекторы ГИМС и спасатели также дали конкретные рекомендации о том, как вести себя людям, если под ногами треснул лед.

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