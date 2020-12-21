Телефонные мошенники украли у доверчивой ростовчанки 80 тысяч рублей

Мошенники разбогатели на 80 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовчанка доверилась мошенникам и лишилась 80 тысяч рублей. Всему виной стал телефонный звонок якобы из банка.

В отделении полиции пострадавшая рассказала, что звонивший представился ей сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил ей о том, что с ее счетом происходят мошеннические действия - неизвестные пытаются списать со счета все деньги. Предотвратить кражу женщина может, если срочно проведет ряд операций, пояснил звонивший. Владелице пластиковой карты сообщили, что она должна назвать номер карты и сообщить секретный код. Ростовчанка даже не раздумывала. Она сразу выдала информацию мошенникам.

Сразу после этого с ее банковского счета аферисты списали все деньги - 80 тысяч рублей. Ошарашенная ростовчанка решила срочно обратиться в полицию, чтобы вернуть похищенные средства.

В региональном ГУ МВД отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы разыскать виновных. Полицейские возбудили дело по статье "Кража".

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