Лещи на 9 млн рублей: пограничники задержали браконьера в Ростовской области

В машине нашли около 8 тысяч тушек рыб. Фото: пресс-служба Пограничного управление ФСБ России по Ростовской области

Добровольная народная дружина помогла прикрыть деятельность браконьера. Сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России задержал мужчину, державшего незаконный улов в грузовике.

В его автомобиле «ГАЗ-6606» на береговой отмели Таганрогского залива Азовского моря в районе Золотой Косы Неклиновского района пограничники нашли около восьми тысяч карасей, лещей, тарани, судака, пиленгаса и шемая.

Эксперты считают, что рыба была добыта с использованием незаконных орудий лова. По предварительным подсчетам, ущерб превысил девять миллионов рублей.

Задержанному нарушителю грозит крупный штраф - от одной второй до одного размера суммы нанесенного ущерба с конфискацией судна и орудий лова.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай.

- В 2020 году с участием членов добровольных народных или казачьих дружин задержаны около 500 нарушителей, - отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

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