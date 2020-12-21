Бывшая жена экс-короля Малайзии дончанка Воеводина решила погулять во время локдауна в Лондоне

Оксана Воеводина приехала в Лондон. Фото: Instagram Оксана Воеводина

Уроженка Таганрога Ростовской области Оксана Воеводина проводит время в Лондоне, где сейчас введен локдаун из-за коронавируса. Женщина рассказала, что не желает сидеть дома. Ей хочется насладиться безлюдными видами Лондона.

Бывшая жена экс-короля Малайзии нашла хитрый, по ее мнению, способ прогуляться с подругой. Она заявила, что на случай, если ее остановят, придумала отговорку, чтобы отбиться от полицейских.

- Если остановит полиция, то скажем, что пошли за едой, - поделилась методом Оксана Воеводина в своем профиле в Instagram.

Многие люди поддержали молодую маму и отметили ее природную находчивость, некоторые подписчики и вовсе рассказали, что по городу можно перемещаться без опаски. Жизнь в столице Великобритании не остановилась. Люди продолжают работать, отдыхать, заниматься спортом и водить малышей на детскую площадку.

Впрочем, немало было людей, которые посчитали странным такое поведение в пандемию.

"У вас же сын. О чем вы думаете?", "Не зря же всех заставили соблюдать самоизоляцию", ", "Я считаю, что это недопустимо", - высказывались подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 декабря 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 47,5 тысячи

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 21 декабря (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.