В Школе ухода «Жить дома!» прошло последнее в этом году обучение

Фото предоставлено АНО "Старость в радость" Ростов-на-Дону

В выходные завершился очередной цикл обучения в Школе ухода «Жить дома!».Занятия посетили 26 человек, проживающих в Кировском районе Ростова-на-Дону. Всего же за время работы Школы обучились более 150 ростовчан из разных районов Ростова-на-Дону и жителиобласти. Целью проекта стало обучение не менее 540 человек и АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону быстрыми темпами идет к её реализации.

В последней месяц уходящего года очень хочется, чтобы семьи с тяжелобольными родственниками смогли встретить праздник, не испытывая острого напряжения, связанного с уходом за близким.Ведь это нелегкая задача. Для больного человека внимание и забота родственников очень важны, но если родственник не умеет ухаживать, то неквалифицированная помощь может навредить. К тому же забота о близком может быть по-настоящему изматывающей не только физически, но и психологически.

Фото предоставлено АНО "Старость в радость" Ростов-на-Дону

За 12 академических часов участники получили полезные знания и навыки правильного общения с лежачими больными. На практической части специалисты АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону показали, как использовать специальные средства реабилитации, косметику, облегчающие жизнь больного, а также объяснили, как наилучшим образом организовать домашнее пространство и психологический фон близкого человека. Приятно отметить, что каждый участник активно принимал участие в обсуждении, делясь своим опытом и с благодарностью перенимал знания от специалистов.

В Школе работает пункт проката средств реабилитации. Кратковременный прокат выход для тех, кто вынужден долго ждать квоту на получение необходимого технического средства. Бесплатно получить все необходимое можно в кратчайшие сроки, заполнив договор.

Фото предоставлено АНО "Старость в радость" Ростов-на-Дону

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

На правах рекламы.