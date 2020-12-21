В подпольном цехе в Аксае массово подделывали алкоголь известных брендов

Оперативники изъяли более 4 тысяч бутылок с алкоголем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Подпольный цех по производству алкоголя прикрыли в Аксайском районе Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в одном из частных домовладений в ангаре изготавливают "паленый" алкоголь с этикетками популярных брендов.

Здание охраняли и правоохранители провели спецоперацию, чтобы проникнуть в ангар. В спецоперации участвовали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Аксайскому району вместе с коллегами из регионального УЭБиПК ГУ МВД, а также СОБР Росгвардии.

Во время обыска силовики изъяли полуавтоматическую аппаратуру для розлива, более четырех тысяч бутылок готовой продукции, а также тонну спирта и 14 тысяч пустых бутылок.

Сейчас основное технологическое оборудование, этиловый спирт и алкогольная продукция изъяты для экспертиз. Полицейские выясняют, куда организаторы незаконного бизнеса поставляли подделки.

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