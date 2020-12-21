В Калмыкии РПЦ позволила пить в пост молоко

Послабления во время поста вводятся на время пандемии. ФОТО: Элистинская и Калмыцкая епархия.

В Элисте местная епархия смягчила требования к прихожанам во время поста. Православные смогут с разрешения церкви включать в свой постный рацион молоко, творог и другие молочные продукты.

О решении Элистинской и Калмыцкой епархии рассказал во время одного из богослужений архиепископ Юстиниан. Послабление вводится на время пандемии.

Это необходимо, чтобы вы, поддержав себя, не впали в уныние, – привели слова обращения Юстиниана в пресс-службе епархии.

В епархии пояснили, что по церковным правилам, условия поста смягчаются во время болезни, путешествий и в других сложных ситуациях. Представители епархии даже вспомнили историю крещения одного из монгольских племен в XI веке. Кочевникам было сложно полностью соблюдать строгие условия поста, церковь позволила им пить молоко, ограничив только в приеме мяса.

Кроме того, архиепископ Юстиниан попросил верующих из Элисты и Калмыкии, перенесших ковид, пройти тестирование на антитела. В случае, если тесты покажут положительный результат, церковный настоятель призвал имеющих иммунитет помогать тем, кто инфицирован и лечится в домашних условиях.

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