Более полумиллиарда рублей должны дончане за вывоз мусора

Сумма просроченной задолженности юридических и физических лиц Ростовской области перед регоператорами ООО «ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» составляет свыше 700 миллионов рублей. Больше всего за вывоз ТКО задолжали жители донской столицы. Сумма долга ростовчан к концу года составила более 400 млн рублей. Также крупный долг у ВолгодонскогоМЭОКа – почти 160 млн рублей и у районов, входящих в СальскийМЭОК, – свыше 100 млн рублей.

Сегодня в арбитражном суде региона рассматриваются 850 исков на предпринимателей-неплательщиков, 466 переданы судебным приставам для взимания долгов на сумму свыше 35 млн рублей.

- Общество привыкло к коммунальным благам, но почему-то не может принять факт, что за них необходимо платить. Стабильные поставки услуг зависят, в том числе, от своевременности платежей, - подчеркивает начальник отдела дебиторской задолженности ООО «ГК «Чистый город» Газали Ибрагимов.

Регоператоры просят потребителей погасить долги до нового года. Сегодня даже в условиях пандемии созданы все возможности для своевременной оплаты коммунальной услуги. Потребители могут пополнить свой лицевой счёт в отделениях «Сбербанка» и «Почты России», а также через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн». Кроме того, абонентам ГК «Чистый город» доступна функция онлайн-оплаты через сайт регоператора rostov.clean-rf.ru. Провести платеж можно без комиссии и регистрации. Напомним, согласно Жилищному кодексу РФ потребители коммунальных услуг обязаны вносить плату ежемесячно до 10 числа.