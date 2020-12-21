В центре Ростова-на-Дону горел малоэтажный дом

Спасателям удалось быстро справиться с огнем. Фото: Архив КП

В понедельник, 21 декабря, в самом центре донской столицы произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Тургеневской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 11:40.

В одном из помещений огонь распространился на площади 40 квадратных метров. С огнем боролись 30 спасателей. К ликвидации огня привлекли девять единиц техники.

Во время пожара существовала угроза того, что огонь распространится на соседние здания.

- Уже в 11:55 спасателям удалось локализовать огонь, а в 12:25 полностью потушить, - сообщили в управлении МЧС по Ростовской области. В инциденте никто не пострадал.

Сейчас специалисты ведомства выясняют причины возникновения возгорания, на месте инцидента работают инспекторы.

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