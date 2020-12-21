Последний в 2020 году день льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области

В Ростовской области немного раньше обычного пройдет последний в году день льготной стерилизации животных. Дончане, желающие получить ветеринарную услугу со скидкой в 30%, могут записывать своих питомцев на четверг, 24 декабря.

Льготная стерилизация будет проведена на несколько дней раньше обычного из-за того, что последний четверг года выпадает на 31 декабря - день, когда ростовчане будут вовсю готовиться к Новому году.

Услугу окажут в 16 государственных ветеринарных лечебницах Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Где пройдет льготная стерилизация животных в четверг, 24 декабря:

- Ростов-на-Дону, ул. 16 Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

- Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

- Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342) 4-06-08;

- Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634 )64-49-11;

- Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639) 27-48-67;

- Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00;

- Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

- Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365) 7-00-68;

- Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383) 2-69-09;

- Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

- Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

- Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

- Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369) 2-04-49;

-Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356) 4-14-10;

- ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

- Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37.

Стоит отметить, что всего в Ростовской области в 2020 году провели уже 11 дней льготной стерилизации животных.

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