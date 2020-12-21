Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав нового Госсовета

В совет вошли губернаторы 81 региона РФ. Фото: правительство Ростовской области

Президент России включил в состав нового Госсовета губернатора Ростовской области Василия Голубева, указ глава государства подписал в понедельник, 21 декабря.

Государственный Совет создан для детального рассмотрения и проработки законопроектов перед внесением в Госдуму, разработки внутренней и внешней политики страны.

В состав госоргана вошли 104 человека: премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый зам Сергей Кириенко, полпреды всех восьми федеральных округов РФ, а также губернаторы 81 региона России.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Путин во время общероссийской пресс-конференции подвел итоги уходящего года. Глава государства сделал новогодний подарок всем семьям страны, которые воспитывают маленьких детей.

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