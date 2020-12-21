В Ростове мужчина ногами избил трехлетнего пасынка

Сотрудники прокуратуры назначили ряд проверок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал трехлетний мальчик.

По версии следствия, 37-летний мужчина испытывал к малышу-пасынку неприязнь. На днях ростовчанин набросился на ребенка с кулаками. Мужчина начал бить сына гражданской жены по голове. Но этого ему показалось недостаточно. Вскоре он, по информации следователей, уже колотил ребенка ногами. Травмы от побоев были столь серьезными, что малыш очутился в реанимации.

- У потерпевшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура организовала проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего, а также взят на контроль ход расследования уголовного дела,- прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что мать ребенка встала на сторону гражданского мужа, об этом «Комсомольской правде – Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему», мужчина находится под стражей. Если суд признает его вину, он может сесть в тюрьму на семь лет.

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