В Ростовской области в пожаре погиб трехлетний мальчик

В Ростовской области сгорел частный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большое горе произошло в Ростовской области утром 21 декабря. В хуторе Малая Каменка Каменского района загорелся частный дом. В этот момент в нем находился лишь один трехлетний ребенок. Где были взрослые – неясно.

В момент пожара некому было вывести малыша на улицу. Соседи спохватились и вызвали огнеборцев, когда было уже поздно. Ребенок погиб.

Расследование трагедии взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

- Прокуратурой организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в донской столице мужчина избил трехлетнего пасынка своей гражданской жены.

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В Ростове мужчина ногами избил трехлетнего пасынка

В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал трехлетний мальчик.

По версии следствия, 37-летний мужчина испытывал к малышу-пасынку неприязнь. На днях ростовчанин набросился на ребенка с кулаками. Мужчина начал бить сына гражданской жены по голове. Но этого ему показалось недостаточно. Вскоре он, по информации следователей, уже колотил ребенка ногами. Травмы от побоев были столь серьезными, что малыш очутился в реанимации.

АЛЛО!

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