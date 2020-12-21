Брошенная подростками петарда едва не покалечила полугодовалого ребенка

В Ростове ребенок едва не пострадал от взрыва брошенной петарды Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Шутка подростков из многоэтажки едва не обернулась горем для молодой ростовской семьи.

По улице Ткачева вблизи дома № 28 прогуливалась пара с шестимесячной малышкой в коляске. Молодые люди беседовали, ничего не предвещало беды, но тут на четвертом этаже в первом подъезде открылось окно и из него вылетели четыре зажженные петарды.

- Одна петарда повредила мужу руку, другую ветром задуло в коляску к дочке, взорвалась так, что вся шапка была в ошметках от этой петарды, - рассказала о случившемся мать ребенка в одном из городских пабликов соцсети.

К счастью, полугодовалая девочка не пострадала, а лишь сильно испугалась. Окно, из которого вылетели петарды, тут же закрылось и потерпевшие не успели запомнить внешность бросавшего. К месту происшествия молодая семья тут же вызвала полицию, они написали заявление и правоохранители тут же отправились на поквартирный, который не дал никаких результатов.

Пользователи в комментариях были крайне возмущены поступком молодежи и тут же подняли вопрос о воспитании детей.

«Очень интересно, а где же те „яжемамки“ и „яжебати“, которые защищали деточек, которые пузыри с водой с балкона кидали? Ну, перешли детки на петарды, скоро до кирпичей дойдут», - высказалась одна из ростовчанок.

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