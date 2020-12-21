Новогодние ярмарки 2020-2021 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание работы, дата открытия

Новогодние ярмарки 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние ярмарки 2020-2021 в Ростове-на-Дону: "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" расскажет подробнее о проведении праздничных ярмарок в донской столице.

В уходящем 2020 году на территории донской столицы, за исключением елочных базаров, будут работать всего три новогодние ярмарки. Они будут располагаться по следующим адресам: ул. Фурмановская, 150, ул. Волкова/пр. Космонавтов, пл. Карла Маркса. Торговцам придется осуществлять свою деятельность в непосредственной близи с рынками хвойных деревьев.

Но это им может сыграть и на руку, поскольку желающие приобрести елочку, наверняка, захотят подобрать к ней атрибутику, а может быть вспомнят, что забыли приобрести сувениры коллегам или кому-то из близких.

Отметим, что ярмарки уже начали свою работу и торговцы трудятся там, не покладая рук, с самого раннего утра и до самого позднего вечера. Напомним, что на каждой из этих ярмарок ведется строгий контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

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