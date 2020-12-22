Мужчина погиб при пожаре в строительном вагончике в Ростовской области

Специалистам предстоит установить личность погибшего. Фото: Архив КП

В поселке Тимирязевский в Азовском районе Ростовской области в строительном вагончике во время тушения пожара нашли тело погибшего мужчины.

Огонь вспыхнул в бытовке на площади 12 квадратных метров. Очевидцы сообщили о возгорании спасателям. Группа специалистов незамедлительно выехала на борьбу с огнем.

- Пожар удалось локализовать в 20:53, а в 20:55 полностью его потушить, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас специалистам предстоит установить истинную причину пожара, личность погибшего мужчины и причину его смерти.

Напомним, накануне в центре Ростова-на-Дону в двухэтажном жилом доме произошел пожар. В одном из помещений огонь распространился на площади 40 квадратных метров. С огнем боролись 30 спасателей. К ликвидации очага возгорания привлекли девять единиц техники.

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