Девушка продала бытовую технику своей квартирной хозяйки в Ростовской области

Полицейские добились признания подозреваемой. Фото: Архив КП

В Шахтах донские полицейские раскрыли кражу из съемной квартиры.

В полицию обратилась собственница жилья и рассказала, что сдавала в аренду квартиру молодой девушке. Однажды, когда она в очередной раз пришла за деньгами, то обнаружила, что съемщица просто забрала все свои и ее вещи, а потом съехала без предупреждения.

Пострадавшая пояснила, что из ее квартиры исчезли дорогая стиральная машина и небольшой телевизор. Все это имущество она оценила в 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать 24-летнюю жительницу Шахт. Она рассказала, что, не имела постоянного дохода, поэтому решила заработать, продав украденную технику.

Все вырученные деньги дончанка успела потратить.

- Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в региональном ГУ МВД.

Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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