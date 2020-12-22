В Ростовской области ищут молодого мужчину из Анапы

Волонтеры и родственники ищут пропавшего Илью Пенского. Фото: "Лиза Алерт Юг"

Волонтеры ростовского поискового отряда "Лиза Алерт Юг" ищут на территории Ростовской области 30-летнего пропавшего Пенского Илью Андреевича, который постоянно проживает в поселке Витязево, расположенном неподалеку от туристической Анапы.

Мужчина не выходит на связь с близкими и друзьями с 5 декабря. Он не отвечает на телефонные звонки и сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Родственники мужчины опасаются, что она оказался в сложной ситуации, поэтому не может связаться с семьей.

Его рост около170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные и короткие, глаза темного цвета.

В последний раз, когда его видели, он бы одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные брюки, а также черные кроссовки.

Родственники предполагают, что пропавший Илья Пенский мог поехать в Ростовскую область.

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