Новая схема банковского мошенничества: обокрали и послали в полицию

Мошенники продолжают обогащаться за счет доверчивых граждан. Фото: Архив КП

Усовершенствованную схему мошенничества стали использовать хитроумные аферисты. Теперь они представляются сотрудниками службы безопасности банков, просят оформить кредит, а потом прийти в полицию за вознаграждением.

Так, житель Семикаракорска Ростовской области рассказал полицейским о том, что ему позвонил якобы представитель банка. Звонивший сообщил об оформленном кредите в 100 тысяч рублей. Однако, мошенник пояснил, что со счетом якобы проворачивают аферу и владельцу необходимо срочно отменить операцию, взяв второй кредит на аналогичную сумму. А затем все деньги нужно срочно перевести на некий страховой счет. Звонивший уверял мужчину, что средства он сможет получить позже в отделении полиции, где ему выплатят также вознаграждение за содействие следствию.

Воспринявший это всерьез дончанин выполнил все условия звонившего, а потом пришел в полицию за деньгами. Для подтверждения своих слов он предоставил сотрудникам правоохранительных органов запись разговора с мобильного телефона. Разумеется, средства с его счета исчезли.

- Сотрудники службы безопасности банков никогда не будут звонить и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Не передавайте персональные данные посторонним людям, - отметили в региональном управлении МВД.

Полицейские возбудили дело по статье "Кража с банковского счета". Сейчас телефонных аферистов разыскивают.

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