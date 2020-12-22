Как правильно выбрать аниматора для детского Нового года, рассказали в Роспотребнадзоре

В преддверии Нового года дети ждут в гости Деда Мороза. Фото: Архив КП

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка - самые желанные гости в домах, где есть дети. Во время пандемии коронавируса ростовчанам советуют особенно тщательно подойти к поиску аниматоров.

Специалисты рекомендуют оформлять договор. В документе нужно прописать все условия работы Деда Мороза и Снегурочки, рассказали в ростовском управлении Роспотребнадзора. В тексте стоит указать место, время и дату встречи, перечень услуг, продолжительность работы, оговорить наличие фото и видеосъемки, а также описать условия оплаты. Документ должен быть составлен в двух экземплярах.

Наличие договора позволит отстоять свои права в случае, если услуга была оказана некачественно, и взыскать часть оплаченных денег.

Из-за напряженной эпидемической обстановки, вызванной коронавирусом, сотрудники регионального управления Росоптребнадзора не советуют приглашать в дом посторонних людей.

- Аниматоры должны предъявить справку, подтверждающую наличие отрицательного теста на COVID-19, - отметили в ведомстве. Справку о тестировании можно считать актуальной в течение 72 часов.

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