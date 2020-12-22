Поддельные продукты в Ростове чаще всего продаются в небольших магазинах, считают в мэрии

В схемах продажи подделок участвуют магазины, поставщики и посредники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове поддельные мясные, молочные и другие продукты инспекторы чаще всего обнаруживают на прилавках небольших магазинов.

Статистика говорит о том, что недобросовестные поставщики предпочитают сбывать товар в магазинах шаговой доступности, заявили представители мэрии.

- Крупные сети, как правило, дорожат своей репутацией, их службы безопасности проверяют надежность поставщиков, – пояснила на совещании в администрации замглавы мэрии Светлана Камбулова.

В схемах продажи подделок участвуют и продавцы и посредники, убеждены чиновники. В мэрии считают, что борьбой с такими схемами должны заниматься, в том числе, полицейские.

Впрочем, в мэрии поясняют, что в продаже некачественных и поддельных товаров проверяющие уличали не все небольшие магазины, а конкретные торговые точки. И для того, чтобы покупатели знали, кто именно торгует подделками, может быть создан открытый перечень не вызывающих доверия поставщиков.

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