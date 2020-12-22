Пункт выдачи заказов ограбили из-за посылки ценой 200 тысяч рублей

Полицейские быстро вышли на подозреваемого. Фото: Архив КП

В Новочеркасске 22-летний дончанин пробрался ночью в пункт выдачи посылок, чтобы украсть дорогие запчасти для компьютера. В коробке находились игровые видеокарты, стоимость которых составляет 200 тысяч рублей.

О преступлении полицейским рассказала сотрудница фирмы. Она сообщила, что поздней ночью неизвестный отключил сигнализацию, а затем проник в помещение.

Оперативники быстро вышли на подозреваемого. Они провели обыск и нашли те самые видеокарты.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Все похищенное имущество изъяли. Законный владелец уже получил свои видеокарты от полицейских.

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