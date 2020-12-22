Снегопад и крепкий мороз: рассказываем, когда ждать непогоды в Ростове

В Ростове ожидаются мороз и снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донскую столицу пришла настоящая, а не только календарная зима. 22 декабря, во вторник, мороз продержится до самого вечера. Но и в среду, по прогнозам синоптиков, потепления ждать не придется. Более того, в донской столице ожидается снегопад. Он начнется утром и продлится до самого вечера. По всей видимости, участникам дорожного движения придется набраться терпения. Заторы на дорогах неминуемы.

А вот в четверг, 24 декабря, будет светить солнце.

Температура воздуха утром, 23 декабря, составит шесть градусов мороза, днем потеплеет до минус 4. В четверг температура воздуха утром составит 4 четыре градуса мороза, днем потеплеет до минус двух, а вечером столбик термометра покажет минус 5 градусов.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, какая погода ожидает ростовчан в новогодние праздники. Об этом вы можете узнать здесь.

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