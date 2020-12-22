«Мисс Россия» рассказала, почему эра Водолея - прекрасное время для медитации

Виктория Лопырева - всегда на высоте. Фото: официальный аккаунт Лопыревой в "Инстаграм"

Красавица-блондинка, модель, обладательница титула «Мисс Россия» и жена чиновника Игоря Булатова отдыхает на Мальдивских островах.

23 декабря в своем микроблоге в «Инстаграме» девушка опубликовала пост, посвященный астрологии. Вика отметила, что наступает эра Водолея.

- Юпитер и Сатурн ночью были в одном градусе. Так близко друг к другу они не были со времен Средневековья, - сообщила Виктория. - Орбита Земли теперь начинается в созвездии Водолея.

Этот период, по словам модели, прекрасное время, чтобы отпустить негативную энергию и дурные привычки.

Также сейчас надо медитировать и загадывать желания, считает красавица-блондинка.

- Последний раз эра менялась около 2100 лет назад! Мы - новая планета, - продолжает Виктория.

Также она считает, что поднятие нашего коллективного сознания "до более высоких вибраций" изменит будущее к лучшему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Нам всем понравилась вчерашняя ночь": Виктория Лопырева в алом платье очаровала поклонников

Виктория Лопырева не перестает радовать своих фолловеров красивыми яркими снимками. Обладательница титула «Мисс Россия», модель , молодая мама и жена чиновника опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» свой портрет. На фотокарточке девушка запечатлена в красном вечернем платье с глубоким декольте и расшитом пайетками.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.