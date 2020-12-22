Объем предновогодних интернет-заказов в 7 раз увеличили россияне

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Объем онлайн-покупок россиян в первой половине декабря в традиционно «подарочных» категориях составил более 2,5 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

- Россияне стремятся порадовать своих родных и близких в конце непростого 2020 года, но из-за напряженной санитарной ситуации выбирают более удобный и безопасный формат шопинга, - рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. - Мы видим, что в третьей декаде декабря спрос на интернет-покупки только увеличивается, так что следует не откладывать свой заказ, чтобы успеть получить подарок до Нового года. Так, перед праздниками выручка интернет-магазинов взлетела: общий оборот электронной коммерции вырос за год в 7,5 раз, а доля интернет-покупок достигает 15% от общего объема трат, в отдельных категориях – до 40%.

Так, электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. В торговых сетях, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, на приобретение гаджетов для себя и близких россияне потратили за две недели месяца более 15 млрд рублей – приблизительно столько же, сколько годом ранее. Средняя сумма покупки составила 7 тыс. рублей – на 11% больше прошлогоднего показателя, доля онлайн-заказов достигает 14%.

Известно, что средний чек на предновогодний шопинг в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года и составляет примерно 5 тысяч рублей. Чаще всего россияне выбирают подарки в магазинах электроники и косметики, реже – кожаные изделия, в том числе сумочки, портмоне и чемоданы.

Резкий рост спроса отмечен и на ювелирные изделия. Граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений, на 20% больше, чем в декабре 2019 года. Средняя сумма покупки здесь самая высокая – почти 15 тыс. рублей. Данный сегмент остается классическим с точки зрения формата шопинга, и через интернет здесь приобретается не более 1% товаров.

Непосредственно в магазины подарков за новогодними сувенирами россияне пока обращаются на 14% чаще, чем годом ранее, и тратят в них на 18% больше – около 0,5 млрд рублей. Данная категория – самая популярная с точки зрения дистанционных заказов: свыше 40% покупок совершаются через интернет. Средняя сумма покупки составляет около 2 тыс. рублей.