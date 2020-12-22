Оксане Воеводиной пришлось выбираться из закрытого из-за коронавируса Лондона

Оксана Воеводина спешно покидает Лондон. Фото: Instagram Оксана Воеводина

Всего несколько дней в Лондоне обернулись кучей проблем для дончанки Оксаны Воеводиной, которая является бывшей женой экс-короля Малайзии. Молодая мама приехала в Великобританию по делам. Тем временем несколько стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством из-за нового штамма коронавируса.

Оксана Воеводина сначала рассказала о том, как она используя уловки выходит из дома, а потом и вовсе собралась возвращаться в Россию.

- Совершенно неожиданно лечу в Египет. Прямо сейчас. Прямо в шубе. Прямо в +25. С надеждой попасть на рейс в Москву. Это единственный шанс вернуться домой и встретить Новый год с сыном, так как сегодня ночью Лондон прекращает авиасообщение из-за ковид-ситуации, - рассказала Оксана Воеводина в Instagram.

Некоторые поддержали молодую маму в ее решении. Но многие сочли ее поведение крайне легкомысленным и даже опасным.

"Стоило куда-то ломиться в такое непростое время?", "Поехала она. Вирус разносить", "В такое время лучше находиться дома и никуда не ездить", - высказывались подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тренировки начинаю в шесть утра»: донской чиновник стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Он отжал штангу весом в 232,5 килограмма (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.