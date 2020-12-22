Сумма материнского капитала в регионе изменится с 2021 года Фото: Архив "КП"

Материнский капитал в Ростове и Ростовской области 2021: кому и сколько. С 2021 года в России будет на 3,7 процента проиндексирован материнский капитал, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, если в этом году дончане за рождение или усыновление первого ребенка получали до 466 617 рублей, то в 2021 первом году эта сумма будет равна уже 483 881 рублю.

За второго ребенка в этом году выплачивалось 616 617 рублей, со следующего года сумма составит 639 431 рубль.

При этом семьи, которые получили маткапитал на первенца, при рождении второго ребенка получат 155 550 рублей.

С нового года оформить заявление о направлении маткапитала на приобретение жилья станет возможным прямо в офисе банка. Хотя предварительно необходимо узнать, есть ли у банка соглашение с ОПФР. В Ростовской области такие соглашения подписаны с 14 банками, пояснили в пресс-службе правительства.

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